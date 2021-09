Governo do Estado distribui vacinas contra Covid-19 para iniciar dose de reforço em idosos que moram em lares

Com a distribuição das doses de vacinas contra Covid-19 que chegaram ao Estado na manhã desta quinta-feira (9/9), os municípios poderão iniciar a dose de reforço em moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) maiores de 60 anos. Para esse público, serão distribuídas 45 mil doses de Pfizer.

“Os idosos em lares foram o público escolhido para ser priorizado agora por ser o mais vulnerável às consequências da doença e por morarem em um local de mais fácil disseminação do vírus”, explicou a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

Todos os idosos residentes de ILPIs e que já completaram o esquema vacinal básico (duas doses ou dose única, dependendo da fabricante) há, no mínimo, seis meses poderão receber o reforço. A dose extra para idosos foi recomendada pelo Ministério da Saúde, para que ocorra na segunda quinzena de setembro.

O Estado recebeu, nesta quinta-feira (9/9), 101.200 doses de Coronavac e 59.670 de Pfizer. As Coronavac serão divididas entre primeira dose (D1) e segunda dose (D2), e as Pfizer, todas destinadas a D1.

As Pfizer restantes do quantitativo destinado aos idosos serão distribuídas com as Coronavac para os municípios que não alcançaram a meta da campanha e ainda têm população a ser vacinada com primeira dose.

A distribuição para as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) está programada para sexta-feira (10/9), quando também serão entregues 38.960 doses de Coronavac e 61.992 doses de Pfizer para segunda dose (D2).

