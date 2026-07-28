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Rústica dos 71 anos de Tenente Portela será realizada em 15 de agosto e deve reunir mais de 600 atletas

Prova integra a 5ª etapa do Circuito Noroeste Missões de Corrida de Rua, terá percursos para todas as idades e arrecadação destinada a projetos sociais.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
28/07/2026 às 08h56
Rústica dos 71 anos de Tenente Portela será realizada em 15 de agosto e deve reunir mais de 600 atletas
(Foto: Divulgação / Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Tenente Portela)

Tenente Portela se prepara para receber a Rústica dos 71 anos, que será realizada no sábado, dia 15 de agosto, com largada às 14h, na Praça do Imigrante. O evento fará parte da programação comemorativa do aniversário do município e será válido como a 5ª etapa do Circuito Noroeste Missões de Corrida de Rua.

A competição já conta com aproximadamente 350 inscritos, e a expectativa da organização é reunir mais de 600 participantes de diferentes municípios da região.

A programação contempla provas para diversas faixas etárias e categorias. Crianças de até cinco anos disputarão um percurso de 100 metros. Já os participantes com idade entre seis e 14 anos, além das pessoas com deficiência (PCDs), percorrerão uma distância de 400 metros. Para atletas a partir dos 15 anos, estarão disponíveis provas de 2 quilômetros e 5 quilômetros.

As inscrições custam R$ 30,00 para o público em geral, enquanto crianças e pessoas com deficiência têm participação gratuita. Os primeiros 400 inscritos receberão camiseta oficial e medalha de participação. Após esse limite, os atletas inscritos terão direito apenas à medalha.

Todo o valor arrecadado com as inscrições referentes aos primeiros 400 participantes será destinado integralmente aos projetos sociais do Flamengo/Gurias do Yucumã, unindo o incentivo ao esporte com o apoio a iniciativas voltadas ao desenvolvimento social.

O evento conta com o Sicoob como parceiro oficial.

Os percursos da prova já foram divulgados pela organização e podem ser conferidos nos materiais oficiais do evento. As inscrições, o regulamento e demais informações estão disponíveis na página oficial da Rústica dos 71 anos de Tenente Portela.

 

 

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