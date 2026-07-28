Terça, 28 de Julho de 2026
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Gastos com apostas online no Rio chegam a R$ 2,2 bilhões anualmente

Maior parcela recebe de um a dois salários mínimos, mostra Fecomércio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/07/2026 às 08h20
Gastos com apostas online no Rio chegam a R$ 2,2 bilhões anualmente
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Levantamento com 1.024 pessoas da região metropolitana do Rio, entre os dias 22 e 25 de junho, mostra que R$ 2,2 bilhões são gastos anualmente com apostas online , recursos que deixam de circular na economia fluminense.

Os dados do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises indicam que o montante equivale a mais de três vezes a movimentação financeira estimada para as compras de Natal.

De acordo com a pesquisa, o gasto médio de cada apostador é de R$ 1,2 mil por ano e 22,7% dos moradores da região metropolitana do Rio, praticamente um em cada quatro entrevistados, já participou de apostas virtuais.

As bets esportivas aparecem como a modalidade mais popular, citadas por 60,9% das pessoas. Em seguida vem o chamado "tigrinho" e outros jogos virtuais de cassino, mencionados por 49,4% dos apostadores. Como a pergunta permitia múltiplas respostas, parte dos entrevistados afirmou participar de mais de um tipo de aposta.

Entre os apostadores, 65,6% são homens e 34,4%, mulheres. Em relação à idade, a maior concentração está entre as pessoas de 25 a 34 anos (36,1%), seguidas pela faixa de 18 a 24 anos (24,8%). Quanto à escolaridade, 66,9% têm ensino médio completo, enquanto 12,9% concluíram o ensino superior.

Sobre o quesito renda, a maior parcela recebe de um a dois salários mínimos (36%), seguida pelos que ganham de 2 a 3 salários mínimos (19,7%).

O estudo destaca também um comportamento preocupante em relação à segurança das plataformas de apostas: 48,5% dos entrevistados que já apostaram afirmaram que não verificam se o site é legalizado antes de jogar.

De acordo com o levantamento, 48,7% dos entrevistados disseram que um dos motivos para apostar é a expectativa de obter retorno financeiro. Desse total, 28,3% disseram buscar a chance de ganhar dinheiro rápido ou considerar a aposta um investimento.

Outros 20,4% informaram apostar para fazer renda extra. Nesse caso, chama a atenção o fato de que 70% afirmam usar o próprio salário nas apostas, indicando que parte da renda mensal é direcionada tal prática.

Proibição e alertas

Desde o dia 13 de julho, a prefeitura do Rio de Janeiro proíbe a veiculação de publicidade de plataformas de apostas em espaços públicos da cidade. A medida atinge locais onde há publicidade exterior, mobiliário urbano e demais locais cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município.

Além disso, as plataformas de apostas esportivas, estão obrigadas a exibir alertas do Ministério da Fazenda sobre dependência em suas campanhas publicitárias. Semelhante ao que já ocorre nas propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas, as advertências destacam que "apostar pode causar dependência, faz você perder dinheiro e não é investimento."

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
KAYAK
Economia Há 2 minutos

KAYAK revela quando visitar os parques temáticos da Flórida

O KAYAK revela a melhor maneira de economizar em voos, hotéis e aluguel de carros na Flórida este ano.

Economia Há 39 minutos

Exportações batem recorde e déficit das contas externas cai em junho

Reservas internacionais fecharam junho em US$ 367,6 bilhões

 (Foto: Neimar De Cesero / Agencia RBS)
Economia Há 40 minutos

Trabalhadores do RS devem receber R$ 854 milhões do FGTS; veja quem recebe

Conselho Curador decide nesta terça-feira sobre o repasse; valores serão creditados até o fim de agosto e seguem as regras tradicionais de saque

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 1 hora

Prévia da inflação oficial fica em 0,06% em julho, diz IBGE

IPCA-15 acumula taxa de 3,51% no ano e de 4,52% em 12 meses

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 4 horas

Beneficiários com NIS de final 7 recebem Bolsa Família de julho

Valor médio do benefício neste mês está em R$ 679,19

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
22° Sensação
0.79 km/h Vento
79% Umidade
75% (0.97mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quarta
25° 17°
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 16°
Domingo
21° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 33 minutos

Ransomware avança 17,8% e mira o Brasil e toda a LATAM
Geral Há 33 minutos

Novas chuvas no RS destelham casas e deixam famílias desabrigadas
Economia Há 33 minutos

Exportações batem recorde e déficit das contas externas cai em junho
Saúde Há 33 minutos

Dor crônica pode influenciar no tratamento da depressão
Economia Há 34 minutos

Trabalhadores do RS devem receber R$ 854 milhões do FGTS; veja quem recebe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,14%
Euro
R$ 5,82 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 342,699,88 -2,54%
Ibovespa
177,035,02 pts 0.93%
Mega-Sena
Concurso 3036 (26/07/26)
05
12
21
33
43
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7076 (27/07/26)
01
18
22
35
41
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3746 (27/07/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
14
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias