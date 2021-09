Governador Leite recebe visita da embaixadora da Tailândia

Leite recebeu a diplomata Nitivadee Manitkul no Gabinete do Governador no Palácio Piratini - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta quinta-feira (9/9), no Palácio Piratini, a embaixadora da Tailândia, Nitivadee Manitkul. O chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, também acompanhou a visita.

Brasil e Tailândia são importantes parceiros comerciais, com expressiva exportação do setor agropecuário brasileiro para o país asiático, com destaque para a soja. Durante a visita, que foi a primeira da embaixadora ao Estado, a diplomata destacou o interesse na aproximação da Tailândia com o Rio Grande do Sul, enquanto o governador garantiu que a equipe de governo está à disposição para facilitar essa integração.

“As pessoas, quando pensam no Brasil, imediatamente podem lembrar do Rio de Janeiro, das praias do nordeste ou mesmo da Amazônia, e não sabem tanto sobre o sul do país, um local com uma cultura diferente, mais próxima da argentina e uruguaia e onde temos coisas como neve, inclusive. É importante mostramos nossa cultura para vocês e para o povo da Tailândia e assim trazer essas pessoas aqui para que conheçam nosso Estado e tudo o que ele tem a oferecer. Então agradecemos muito pela visita”, disse o governador.

A embaixadora tailandesa fica no Rio Grande do Sul até o final de semana, e deve visitar a Expointer, em Esteio, na manhã da sexta-feira (10/9). A diplomata comentou sobre o interesse em levar nova parcerias no setor agropecuário para o seu país. “Vocês vieram em um ótimo momento, a Expointer é uma das maiores feiras do setor no país, onde vão encontrar um bom ambiente para essa relação com os produtores”, lembrou o governador, destacando a força do agronegócio gaúcho na produção de soja, arroz e também no setor de máquinas agrícolas.

De Esteio, a comitiva tailandesa segue para Gramado, na Serra, ainda na sexta (10). Nitivadee comentou sobre os investimentos tailandeses no setor hoteleiro brasileiro, com empreendimentos em São Paulo e outros Estados. O governador, então, ressaltou a força do turismo na Serra. “Gramado é um grande case de sucesso na área do turismo no Brasil, um dos lugares que mais recebe visitantes no país e com boas oportunidades para investimento. No ano passado o setor sofreu em função da pandemia, claro, mas neste ano já vive uma grande recuperação. Tenho certeza que irão gostar”, disse.

Durante a conversa, o governador aproveitou para exibir um vídeo apresentando o Rio Grande do Sul e suas potencialidades, e falou sobre a agenda de reformas. “Estamos trabalhando duro para tornar o Estado mais competitivo e atrativo para investidores. E estamos conseguindo alcançar isso através de reformas profundas e também de uma agenda de privatizações”, afirmou Leite.