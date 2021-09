Polícia Civil recebe o reconhecimento da Assembleia pela repressão a crimes no campo

A Polícia Civil foi homenageada com a Medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira (8/9), a instituição recebeu o reconhecimento pela atividade das Delegacias de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRABs), que tem resultado em quedas recordes nos indicadores de criminalidade no campo. A chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, recebeu a honraria no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre a Expointer 2021.

A criação das Decrabs foi planejada para atender a uma das principais demandas do setor produtivo gaúcho, que é o combate aos crimes rurais. O foco central é o abigeato, delito que envolve o furto de animais no campo. Também são investigados crimes de receptação e furto/roubo de maquinário e insumos agrícolas.

No Rio Grande do Sul, os delitos em propriedades no campo têm cada vez mais atenção da segurança pública. Somado ao trabalho das Decrabs em Bagé, Cruz Alta e Santiago, em 2019 foi implementada mais uma especializada em Camaquã.

Na quinta-feira (9/9), em solenidade na Expointer, deve ser assinado um decreto que amplia a competência regional das Decrabs para atender a todo o Estado, dividido em quatro macrorregiões, o que irá qualificar ainda mais o trabalho de prevenção, repressão e investigação desse tipo de crime.

Além disso, na atual gestão, houve a criação de três novos Batalhões de Polícia de Choque (Caxias do Sul, Pelotas e Uruguaiana), que têm entre suas funções atuar em ações de repressão a crimes fronteiriços como abigeato e furtos de maquinários e insumos agrícolas, além de permitirem uma resposta mais rápida contra atividades criminosas.

De janeiro a julho, o número de abigeatos no Rio Grande do Sul caiu 7,9%, de 3.115 casos em 2020 para 2.870 neste ano, o menor total da série histórica de contabilização, iniciada em 2012. Em julho, o número de registro também foi o mais baixo já verificado. Foram 392 ocorrências, 15,7% menos que as 465 do mesmo mês no ano passado.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul



A Medalha da Legislatura foi instituída pela Assembleia Legislativa na Resolução de Mesa 864/2008 e é destinada a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem com ações, em áreas específicas, para o desenvolvimento do povo gaúcho. A iniciativa da Polícia Civil foi homenageada a partir de proposição do deputado Sérgio Turra.