Feira de Arte do Rio terá participação de 65 galerias brasileiras

A 11ª edição da Feira de Arte do Rio de Janeiro, a ArtRio, foi aberta hoje (8), na Marina da Glória, na zona sul do Rio, e segue até o domingo (12), com a participação de 65 galerias e 16 instituições ligadas à arte. Considerada um dos maiores eventos de arte da América Latina, a Feira ocorre anualmente desde 2011. Como no ano passado, a programação pode ser vista de forma presencial na Marina ou na versão virtual ArtRio Online, na plataforma ArtRio.com.

Para a presidente da ArtRio, Brenda Valansi, realizar o evento em 2021 é uma forma de reforçar o compromisso da feira com o mercado da arte. “Seguimos todos os protocolos indicados pelos órgãos competentes com foco em proporcionar uma experiência segura para nossos visitantes e também para toda a equipe de profissionais que trabalha para fazer a ArtRio acontecer”, apontou.

O foco da ArtRio é a divulgação da arte brasileira, do trabalho de galerias e de artistas.



A seleção das galerias participantes ficou por conta do Comitê Curatorial, composto pelos galeristas Alexandre Roesler (Galeria Nara Roesler), Antonia Bergamin (antes diretora da Galeria Bergamin & Gomide), Filipe Masini e Eduardo Masini (Galeria Athena), Gustavo Rebello (Gustavo Rebello Arte), e Juliana Cintra (Silvia Cintra + Box 4).

A ArtRio alerta que não intermedia a compra e venda de obras. O contato dos interessados deve ser feito diretamente com a galeria, por meio das opções disponíveis no site.

A Feira fará ainda o lançamento de três livros: Diário 366, de Bruno Novaes; Galeria de Artistas Centro Empresarial Rio 1983-1990; e Catálogo do Acervo do Museu de Arte Contempora?nea do Rio Grande do Sul (MACRS).

Além disso, em parceria com a Associação Brasileira de Arte Contemporânea (ABACT), essa edição da ArtRio organizou o Projeto Latitude, uma série de conversas que serão gravadas do estúdio do evento na Marina da Glória e transmitidas ao vivo no telão da feira e na ArtRio Online. Para amanhã, está previsto um bate papo com a artista Anna Bella Geiger e com o Instituto Vida Livre.

Os ingressos, nos valores de R$ 100 e R$ 50, podem ser adquiridos no site da ArtRio. A data e o horário da visita devem ser agendados no momento da compra.