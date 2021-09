Manifestação pró Bolsonaro foi realizada em Três Passos

Na tarde de terça-feira (07), feriado pelo dia da independência, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizaram manifestação em Três Passos. Além de manifestantes da própria cidade, grupos de outros municípios da região também se somaram ao ato: Tenente Portela, Derrubadas, Miraguaí, Crissiumal, Coronel Bicaco, Redentora, Esperança do Sul, Tiradentes do Sul, Campo Novo e Bom Progresso.

A carreata percorreu as principais avenidas e vias da cidade de Três Passos, participaram do desfile com bandeiras do Brasil ou adereços em verde e amarelo, centenas de veículos de passeio, motocicletas, camionetes, caminhões, máquinas e máquinas agrícolas.

Após a carreata, o grupo se concentrou na Praça Reneu Geraldino Mertz, área central da cidade, onde aconteceram discursos de organizadores da manifestação e de representantes de outras cidades que estiveram participando do ato. O prefeito, Arlei Tomazoni, e o vice-prefeito, Pastor Ipê, participaram das falas.

As principais pautas defendidas pelo grupo são a defesa de liberdades individuais e de expressão; repúdio a ações do STF (Supremo Tribunal Federal), especialmente a atuação dos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso; contra a corrupção; por eleições com voto impresso e auditável e a defesa da atuação do presidente Jair Bolsonaro e de seu governo.





