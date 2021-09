Visitantes da Expointer começam a receber porta-máscaras distribuídos pela Secretaria da Saúde

As máscaras são de uso obrigatório por visitantes e trabalhadores na Expointer 2021, que podem ser retiradas somente durante as refeições. Para esses momentos, a Secretaria da Saúde (SES) produziu e está distribuindo ao público, a partir desta terça-feira (7/9), 10 mil porta-máscaras. A finalidade é proteger o acessório durante a alimentação. De montagem simples, o item é composto de uma folha impressa com indicações de pontos de dobra e recorte, deixando a máscara sem contato com as mãos, roupas ou mesa.

“A refeição é quando a pessoa vai ter que tirar a máscara e, deixando em cima de mesa ou no bolso, pode contaminá-la”, explica Natália Pasqualin, residente em saúde do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). “Por isso, é importante ter um local seguro para poder guardar e não deixar a máscara contaminar a mesa e nem o contrário”, enfatiza.

A entrega começou na manhã desta terça (7) em restaurantes e bares do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Proprietários dos comércios e público tiveram uma boa recepção. “É uma boa ideia, pois vimos muitos clientes que tiravam a máscara, a deixavam sob a mesa e depois colocavam de volta”, comenta Jean Machado, comerciante de um bar na área do Boulevard. Em outro restaurante, o chefe de alimentação Renato Pinho também agradeceu a entrega para distribuir aos clientes.

Uso do acessório evita que máscara contamine mãos, roupas ou mesa durante a alimentação - Foto: Divulgação SES

Além de entregar pessoalmente para clientes de alguns restaurantes, a equipe da SES deixou os porta-máscaras em estabelecimentos para que o material fosse distribuído nos próximos dias. Na oportunidade, foi demonstrado aos responsáveis pelo comércio como montar o porta-máscaras, para que possam explicar aos clientes. Interessados também podem retirar o item no espaço da Secretaria da Saúde no Pavilhão Internacional.

"É uma solução simples e prática que nos ajuda, no cotidiano, a cuidar da nossa saúde", disse a diretora do Cevs, Cynthia Molina Bastos.