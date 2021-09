Municípios da região realizam mobilização de sete de setembro

Enquanto os olhos do país estão voltados hoje para Brasília e São Paulo, onde se concentram o maio número de manifestantes neste dia 07 de setembro, com uma grande tensão em virtude do clima que antecedeu a data, em nossa região já foram noticiadas manifestações em Frederico Westphalen e Ijuí.

Nas duas cidades não está ocorrendo o fechamento de rodovia e trânsito, apesar de mais lerdo nos pontos de concentração dos manifestante, em Frederico no trevo de acesso da cidade e em Ijuí na BR-285, trevo da Havan, as manifestações ocorrem sem causar maior problemas no trânsito.

Nas duas cidades o número de manifestantes é grande, no entanto, não há registro de problemas.

