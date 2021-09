Forças da Segurança Pública estão presentes no parque de exposições durante a Expointer

O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre a 44° Expointer até domingo (12/9), está bem guarnecido pelas forças da Segurança Pública. Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) e Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) estão com servidores trabalhando no evento que começou sábado (4/9). Caso haja necessidade, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) também será acionado.

De segunda a sexta-feira, o Comando de Policiamento Metropolitano tem 195 policiais militares diariamente no parque de exposições. Aos sábados e domingos, quando o movimento de público é maior, o efetivo diário é ampliado para 215. O policiamento ostensivo é feito a pé, em motocicletas, viaturas e na Base Móvel Comunitária. Policiais militares da cavalaria e o expediente administrativo da Companhia da BM localizada no parque também estão empregados durante a Expointer. À noite é realizado o policiamento ostensivo preventivo, com viaturas destinadas exclusivamente ao complexo.

A Polícia Civil conta com um posto de atendimento onde são registradas ocorrências, repassadas orientações a expositores e visitantes, além das demais atividades de polícia judiciária. A titular da delegacia de Esteio, delegada Luciane Bertoletti, fica permanentemente no parque de exposições durante a Expointer. O posto da PC na feira funciona 24 horas todos os dias, na área central do parque, ao lado da prefeitura.

O DetranRS realiza blitz educativa do Movimento Empatia no Trânsito e Balada Segura. Novas ações serão realizadas desta terça (7/9) até o sábado (11/9), das 16h às 20h. A atividade reforça a mensagem do movimento realizado pela instituição: "você no lugar no outro". A equipe da Balada Segura vai estar na feira para levar informações e esclarecer dúvidas, especialmente sobre o teste do etilômetro e dos perigos de dirigir sob o efeito do álcool.

A ação educativa prevê a entrega de material sobre a importância de distanciamento, não só na pandemia, mas também entre veículos no trânsito, para evitar acidentes. Os agentes também farão uso de termômetro digital para a aferição da temperatura dos frequentadores do evento. Serão seis servidores atuando em regime de revezamento.

Os bombeiros militares estão presentes com uma guarnição de combate a incêndio exclusivamente para o evento, composta por três combatentes embarcados em um autobombatanque (ABT), caminhão especializado para atuação em sinistros. Além das ações de combate e prevenção, o CBMRS executa o trabalho de licenciamento (análise, vistoria, notificações e emissão de alvarás de prevenção contra incêndio), para que a segurança dos expositores e dos visitantes esteja adequada à legislação vigente.

Além do trabalho de garantir a segurança em todo o perímetro do Parque de Exposições Assis Brasil, as forças policiais prestam apoio ao trabalho dos mais de 100 monitores treinados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) para orientar os visitantes quanto aos protocolos sanitários, como o uso obrigatório de máscara e distanciamento. Estão espalhados por toda a feira 300 pontos para higienização das mãos.