Em audiência pública, deputados rejeitam implantação de novos pedágios no Rio Grande do Sul

Proposta do Governo do Estado prevê a instalação de 22 novas praças de pedágios no Rio Grande do Sul (Foto: Diones Roberto Becker)

A segunda audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais (CAM), da Assembleia Legislativa (AL-RS), para debater o Programa de Concessão de Rodovias e a instalação de 22 novas praças de pedágios no Rio Grande do Sul, realizada na manhã da terça-feira (13/7), mostrou uma rejeição unânime à proposta do Palácio Piratini. O debate foi requerido pelo deputado Issur Koch (PP) e coordenado pelo presidente da CAM, deputado Eduardo Loureiro (PDT).

O diminuto prazo de debate com as comunidades sobre o programa foi condenado pelos participantes do encontro. — Um programa que penaliza a população e que pode levar à estagnação das economias locais não pode ser debatido a toque de caixa, restringindo o debate apenas entre Executivo e Parlamento — argumentou o deputado Capitão Macedo (PSL).

Para a deputada Patrícia Alba (MDB), o Governo Estadual deve ouvir a palavra da população que vai pagar a conta por 30 anos.

O proponente do debate, deputado Issur Koch, disse que o Governo do Estado quer aprovar em trinta dias um programa que impacta a vida do cidadão gaúcho por 30 anos.

