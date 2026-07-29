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Defesa Civil reconhece situação de emergência em duas cidades gaúchas

São Sebastião do Caí e Feliz foram atingidas pelas fortes chuvas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/07/2026 às 20h18

A Defesa Civil Nacional, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, reconheceu a situação de emergência nos municípios gaúchos de São Sebastião do Caí e Feliz. As duas cidades foram bastante afetadas pelas chuvas dos últimos dias .

Outras duas cidades, Marques de Souza e Palmitinho, estão com o processo de reconhecimento em andamento .

O reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública é importante pois, assim, os municípios podem solicitar recursos para ações de defesa civil . A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) .

As chuvas no Rio Grande do Sul se intensificaram nos últimos dias. Até a última segunda-feira (27), 218 municípios e 59.967 pessoas foram afetados, segundo o Centro de Operações da Defesa Civil do Estado (Codec).

Somente nesta terça-feira (28), 114 municípios foram atingidos por queda de granizo, vendaval, chuva intensa e um tornado.

Há previsão de mais tempestades no próximo fim de semana.

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