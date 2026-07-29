OAB conquista reforço para a Comarca de Tenente Portela

A Comarca de Tenente Portela deverá receber um importante reforço na estrutura do Judiciário. Após reunião realizada na Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, a OAB Subseção Tenente Portela confirmou o compromisso do Tribunal de Justiça de destinar quatro novos servidores e mais um magistrado para atuar na comarca.

O encontro ocorreu no Palácio da Justiça, em Porto Alegre, e reuniu o presidente da Subseção da OAB, Jerônimo Thorstenberg dos Santos, o secretário-geral adjunto Felipe José dos Santos, o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, e a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Jaqueline Bervian.

Atualmente, a Comarca possui cerca de 19 mil processos em tramitação, e o reforço na equipe busca dar mais agilidade aos atendimentos e reduzir o tempo de espera nos julgamentos.

Além da chegada de novos servidores e de um magistrado, prevista para ocorrer até o fim de setembro, o Tribunal de Justiça também informou que promoverá uma força-tarefa para o julgamento de aproximadamente 600 processos entre agosto e novembro, com apoio de magistrados que atuarão de forma remota.

Segundo o presidente da OAB Subseção Tenente Portela, a medida representa um avanço importante para melhorar a prestação jurisdicional e fortalecer a estrutura do primeiro grau, beneficiando advogados, jurisdicionados e toda a comunidade.

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