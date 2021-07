Gabinete de Crise recebe proposta de liberação de eventos na capital

A reunião do Gabinete de Crise desta quarta-feira (14/7), coordenada pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, contou com a participação do prefeito de Porto Alegre e presidente do Consórcio de Municípios da Região Metropolitana (Granpal), Sebastião Melo, além do vice-prefeito Ricardo Gomes e do secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta. A equipe da prefeitura apresentou uma proposta para a liberação gradual de eventos na região Covid de Porto Alegre (R10): Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre e Viamão.

O Gabinete de Crise ainda aguarda o envio de documento assinado por todos os municípios da R10 para dar prosseguimento à análise da proposta, que será feita pelas equipes técnicas da Secretaria da Saúde, do GT Saúde e do GT Protocolos. De acordo com o prefeito Melo, o documento deve ser enviado ainda nesta quarta (14).