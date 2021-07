Governador debate qualificação do sistema prisional com Depen em Brasília

Governador Leite esteve reunido com Vanessa Luz, diretora-executiva do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Em Brasília, o governador Eduardo Leite se reuniu, na manhã desta quarta-feira (14/7), com a diretoria do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) para tratar sobre a qualificação do sistema prisional do Rio Grande do Sul.

“Viemos ao Depen para fortalecer nossa parceria, que já tem viabilizado uma melhoria do sistema prisional gaúcho, uma das nossas prioridades. O sistema prisional encerra o ciclo da segurança pública, e é determinante para que possamos continuar avançando na redução dos indicadores criminais no RS. Estamos bem confiantes de que vamos conseguir ser contemplados nos futuros recursos do Fundo Penitenciário Nacional, e vamos fortalecer essa parceria para garantir um sistema prisional que cumpra o duplo caráter da pena, que é privar de liberdade, mas também viabilizar a recuperação do preso para que, quando egresso, ele não volte à criminalidade”, disse o governador.

Ao longo desses dois anos e meio, o Depen já enviou 25 vans e seis ônibus, além de armamento para o efetivo do sistema prisional gaúcho. Agora, o governo do Estado busca apoio para realizar a revitalização do Presídio Central, em Porto Alegre, e a ampliação do Complexo Penitenciário de Charqueadas.

A intenção é abrir vagas no Presídio Central, além de qualificar a estrutura para as vagas que já existem. “Nossa intenção é fazer não apenas uma reforma, mas refazer, reconstruir o Presídio Central, em novas condições, e também a implementação de uma nova unidade prisional, de alta segurança, dentro do Complexo Penitenciário de Charqueadas”, detalhou Leite.

Dados de 12 de julho da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) mostram que há 42.573 em situação de privação de liberdade no RS, das quais 40.333 são homens e 2.240, mulheres.

“O Rio Grande do Sul tem questões a serem resolvidas, principalmente em relação ao Presídio Central, mas também tem muitos pontos em que houve evolução. Temos uma parceria importante com o governo no setor de inteligência e estamos observando um grande esforço do governo para qualificar o sistema prisional”, destacou a diretora-executiva do Depen, Vanessa Luz.