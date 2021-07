Fórum de Governadores avalia andamento de vacinação em reunião com o ministro da Saúde

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior representou o governador Eduardo Leite na reunião do Fórum Nacional de Governadores com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O encontro virtual ocorreu nesta terça-feira (13/7) e tratou sobre vacinação e a situação sanitária do país.

Entre as questões debatidas estavam a estratégia para vacinação de jovens com menos de 18 anos, com e sem comorbidades, o cronograma de vacinação e a antecipação da segunda dose, medida que vem sendo adotada em alguns Estados, assim como anunciado na segunda-feira (12) no Rio Grande do Sul. Queiroga solicitou que Estados que tenham sugestões de alteração no Plano Nacional de Imunizações (PNI) enviem o parecer de suas equipes técnicas para o Ministério da Saúde.

Governadores também sinalizaram a importância do calendário de distribuição das doses ser divulgado com maior antecedência, para a melhor organização da logística de distribuição e orientação à população.

Quanto à aquisição de doses extras de vacina por Estados, municípios e consórcios, Queiroga reforçou a orientação de que todos os imunizantes adquiridos dessa forma devem ser encaminhados para o PNI. “Se pudermos agir de maneira homogênea, nossa campanha de imunização irá ser melhor”, afirmou.

Também foram debatidas possíveis alterações nos critérios de fixação do percentual de distribuição das vacinas aos Estados. As sugestões dos governadores serão submetidas à comissão tripartite – Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasem) e Ministério da Saúde. O encontro teve duração de quase duas horas, e foi conduzido pelo governador do Piauí e coordenador do Fórum, Wellington Dias.