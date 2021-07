CONAB aponta para produção estimada de grãos em 260,8 milhões de toneladas

O plantio tardio de milho segunda safra trouxe impacto para o desenvolvimento das lavouras. Com a semeadura sendo realizada fora da janela ideal, o grão ficou mais vulnerável às condições climáticas registradas no período. O clima adverso em algumas regiões produtoras influenciou de maneira negativa na produtividade estimada do cereal, e a colheita da segunda safra do grão deve chegar a 66,97 milhões de toneladas, queda de 10,8% se comparada com o ciclo anterior. Com isso, a nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) para a colheita de grãos na safra 2020/2021 é de 260,8 milhões de toneladas. Os dados estão no 10º Levantamento da Safra de Grãos.

Com a atualização, a produtividade do milho segunda safra pode chegar a 4.502 quilos colhidos por hectare na atual safra – queda de 17,5% em relação a 2019/2020. Já a área plantada do cereal no período registra aumento de aproximadamente 8,1%, chegando a 14,88 milhões de hectares. Mesmo com os problemas enfrentados, a estimativa de produção total do cereal é superior a 93 milhões de toneladas, uma vez que na primeira safra a colheita ficou em torno de 24,9 milhões de toneladas e para a terceira é esperada uma produção de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas.

A soja, por sua vez, tem um acréscimo na produção estimado em 11,1 milhões de toneladas para essa safra. Com a colheita encerrada, a oleaginosa atinge um novo recorde de 135,9 milhões de toneladas ceifadas, mantendo o Brasil como o maior produtor da cultura no mundo.

