Estado inicia obras de recuperação do contorno de Caxias do Sul

O trecho da RSC-453 no contorno de Caxias do Sul começou a ser recuperado. Com o aporte de R$ 3,4 milhões do Tesouro do Estado, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – renovará as condições de tráfego em 11 quilômetros da rodovia.

Os serviços fazem parte do Plano de Obras 2021-2022 do governo estadual, que prevê intervenções em 27 rodovias da Serra. “Vamos realizar melhorias significativas na malha rodoviária da região e investir R$ 192 milhões em obras”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “É preciso qualificar o acesso às cidades-polo, como Caxias do Sul, que, além de concentrar grande parte da indústria metalmecânica gaúcha, é referência em serviços de saúde e educação para uma população de mais de 1 milhão de habitantes”, enfatiza.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as melhorias partiram da interseção com a ERS-122 e devem ser executadas dentro de três semanas. “Em cerca de seis quilômetros, o asfalto danificado será retirado e substituído por um material novo. No restante do segmento, corrigiremos desníveis e imperfeições na pista”, acrescenta.

Também na Serra, o Daer finalizou do dia 7 de julho a recuperação da VRS-813, entre Farroupilha e Garibaldi. Além dessas rodovias, o Plano de Obras do Estado contempla ações de manutenção e recuperação asfáltica nos seguintes trechos:

• RSC-453 (Bento Gonçalves–Farroupilha, Lajeado Grande–Tainhas e acesso oeste a Caxias do Sul)

• ERS-122 (Farroupilha–Caxias do Sul e São Vendelino–Farroupilha)

• ERS-446 (São Vendelino–Carlos Barbosa)

• VRS-851 (Serafina Corrêa–rio Carrero)

• ERS-126 (Ibiraiaras–São Jorge)

• ERS-020 (Cambará do Sul–Taquara)

• ERS-110 (Várzea do Cedro–Bom Jesus)

• ERS-444 (Monte Belo do Sul)