ERS-342 tem obras de recuperação entre Cruz Alta e Ijuí

Trecho de 37,34 quilômetros recebe investimentos de R$ 4,3 milhões, recursos oriundos do Tesouro do Estado - Foto: Divulgação Daer

Um dos principais corredores rodoviários do noroeste gaúcho começou a ser revitalizado neste mês pelo governo do Estado. A recuperação dos pontos críticos da ERS-342, entre Cruz Alta e Ijuí, é uma das ações previstas no Plano de Obras 2021-2022.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, os serviços darão novas condições a uma das mais movimentadas rodovias da região.

“A importância econômica da ERS-342 mais do que justifica a presença no Plano de Obras, pois é uma das principais vias para o escoamento da produção agrícola que chega ao porto do Rio Grande", informa. "Só para a região noroeste, destinamos mais de R$ 201 milhões em obras e projetos, no sentido de impulsionarmos cada vez mais o desenvolvimento das comunidades", acrescenta.

Trabalhos incluem melhorias na pista e na sinalização horizontal - Foto: Divulgação Daer

Para os serviços no trecho de 37,34 quilômetros, foram destinados R$ 4,3 milhões do Tesouro do Estado. “Esse aporte financeiro será utilizado da forma mais eficiente possível, especialmente na eliminação das deformações do pavimento”, destaca o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. “Também renovaremos a pintura da pista, deixando a rodovia ainda mais segura para os usuários”, acrescenta.

A expectativa é de que os serviços sejam concluídos em agosto. Na sequência, começa a recuperação da ERS-522, entre Augusto Pestana e o entroncamento com a ERS-342 (para Ijuí). Serão investidos cerca de R$ 2,1 milhões em 14 quilômetros da estrada.