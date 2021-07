INSS cria serviço para demandas não resolvidas remotamente

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) criou um novo serviço de atendimento especializado, que possibilita agendamentos para atendimento presencial em casos de demandas que não podem ser resolvidas pelos canais remotos. A portaria nº 908, que prevê o serviço, foi publicada no Diário Oficial da União da segunda-feira (12/7).

De acordo com o INSS, o agendamento será liberado a partir da próxima quinta-feira (15/7), de forma a permitir que ‘muitas pessoas, que não estavam conseguindo atendimento presencial por conta da pandemia, sejam atendidas numa agência do INSS, com horário marcado e toda a segurança’.

O agendamento do serviço deve ser feito via telefone 135. Por meio da ligação, o atendente analisará a solicitação e fará o andamento caso a situação se enquadre nos casos listados na portaria. O agendamento pode ser feito também nas agências.

