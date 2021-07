Instituto-Geral de Perícias (IGP) na capital tem novo telefone: (51) 3288-5150

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) em Porto Alegre está com uma nova central telefônica. Quem ligar para o número (51) 3288-5150 será direcionado para os principais serviços e departamentos do IGP na capital.

• Clique aqui e veja os ramais dos principais departamentos do IGP na capital.

A opção 1 se refere à carteira de identidade. São três canais:

• informações sobre agendamento de carteiras durante a pandemia,

• horário de funcionamento e documentos necessários

• agendamento do serviço – válido apenas em casos de urgência.

"A orientação permanece sendo a de solicitar o atendimento pelo site, deixando o telefone apenas para casos urgentes", afirma a diretora do Departamento de Identificação, Katia Bittencourt.

• Clique aqui e faça o agendamento on-line para carteira de identidade.



A opção 2 traz as informações para a consulta a perícia em veículos, que só pode ser feita nosite do IGP.

A opção 3 direciona o usuário para os diferentes atendimentos do Departamento Médico-legal: necrotério, clínica médica e sexologia, informações sobre laudos e atendimento psicossocial.

Para entrar em contato com o Departamento Administrativo, o Departamento de Perícias Laboratoriais e as demais Seções do IGP – como Corregedoria, Supervisão Técnica e Gabinete da Direção-Geral, basta discar o ramal desejado (confira a lista de ramais acima e também emhttps://igp.rs.gov.br/telefones-uteis) . O Departamento de Criminalística permanece com o telefone (51) 3223-6677.

A mudança é o início de um projeto que prevê a interligação de todo o IGP, por meio de uma tecnologia chamada Voz sobre Protocolo de Internet – VoIp. A previsão é integrar todas as Coordenadorias Regionais do IGP no interior até o fim do ano.

"A grande vantagem do VoIp é a redução de custos com ligações DDD, já que todas as ligações terão custo de ligação local. Além disso, possibilita implantar serviços por meio de um sistema de respostas automáticas, como o que está sendo feito no atendimento das carteiras de identidade", afirma o chefe da Divisão de Tecnologia da Informação do IGP, André Luiz Assis.

A economia prevista é de R$ 1.600 mensais apenas com o pagamento da tarifa básica de telefonia. Até o fim do ano, todos os telefones do IGP, incluindo as Coordenadorias Regionais de Perícias do interior, estarão integrados, o que deve reduzir ainda mais os custos.