Brigada Militar apreende drogas e arma em Boa Vista do Buricá

Na tarde de quinta-feira 17 de junho, Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira prenderam um homem e apreenderam drogas e arma em Boa Vista do Buricá.

Os policiais receberam informações que no bairro João de Barro estaria um indivíduo com uma arma de fogo e drogas. Em patrulhamento os policiais abordaram um indivíduo, em revista foram apreendidas 21 porções de cocaína, 3,3 gramas de maconha, 01 revólver calibre 38, 15 munições calibre 38, 01 celular e R$ 35,00 reais.

Diante do fato o indivíduo foi preso em flagrante e o material apreendido e encaminhados à Delegacia de Polícia para os demais procedimentos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp