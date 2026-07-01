Carro é atingido por trem de carga em cruzamento no Centro de Ijuí

Um sinistro de trânsito envolvendo um automóvel e um trem de cargas foi registrado no início da noite desta terça-feira (30) em um cruzamento da Rua do Comércio, na área central de Ijuí.

O incidente aconteceu quando o veículo de passeio e a composição férrea acabaram colidindo. Apesar da força da batida, ninguém ficou ferido, sendo constatados somente danos materiais.

A situação ganha destaque por representar o segundo episódio semelhante ocorrido no município em poucos dias. Na semana passada, uma caminhonete também acabou sendo atingida por um trem em uma passagem localizada na Avenida 21 de Abril.

Em razão da ocorrência, o tráfego de veículos na Rua do Comércio segue bloqueado. A liberação da via deverá ocorrer após a conclusão dos procedimentos de registro pelas autoridades competentes e a remoção dos envolvidos do local.

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