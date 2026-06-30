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Viatura policial sai da pista e capota na RSC-163 entre Tenente Portela e Vista Gaúcha

Forte nevoeiro pode ter contribuído para o acidente registrado durante a noite desta terça-feira

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província com informações MB Notícias
30/06/2026 às 19h46 Atualizada em 30/06/2026 às 20h18
Viatura policial sai da pista e capota na RSC-163 entre Tenente Portela e Vista Gaúcha
(Foto: Captura / Vídeo / Reprodução / Redes Sociais)

Uma viatura da Brigada Militar se envolveu em um acidente na noite desta terça-feira (30) ao capotar na RSC-163, no trecho que liga os municípios de Tenente Portela e Vista Gaúcha, nas imediações de uma empresa incubadora de ovos.

De acordo com os primeiros relatos, o sinistro ocorreu em meio a uma intensa formação de nevoeiro, fator que compromete a visibilidade dos condutores e aumenta os riscos para quem circula pela rodovia.

Até o fechamento desta publicação, não havia confirmação oficial sobre as condições de saúde dos policiais que ocupavam o veículo, tampouco detalhes sobre as causas que levaram à perda de controle e ao capotamento.

Quem trafega pela região deve adotar medidas preventivas, diminuindo a velocidade, preservando uma distância segura dos demais veículos e mantendo atenção constante em razão das condições climáticas adversas.

 

 

 

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