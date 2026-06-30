Brigada Militar de Três Passos e Polícia Civil prendem homem por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (30/06).
No âmbito da Operação ForçaTotal, a equipe da Força Tática, após troca de informações com agentes da Polícia Civil, abordaram um indivíduo, com ele localizaram e apreenderam 15 porções de crack.
Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia, posterior foi conduzido ao sistema prisional.
A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º BPM.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp