Inspirada em primo, mesa-tenista Sofia Kano mira cenário internacional

Aos 19 anos, Sofia Kano carrega no sobrenome e na raquete uma história de paixão pelo tênis de mesa que começou cedo. Natural de São José dos Campos, no interior paulista, a atleta iniciou a trajetória na modalidade com apenas 5 anos de idade. O interesse se manifestava desde quando observava as mesas de tênis ainda na época escolar. A partir daí, seus pais a matricularam em uma escolinha junto com o irmão mais velho. Desde então, o esporte tornou-se parte de sua rotina.

Além do talento natural, Sofia carrega uma motivação especial: o legado de seu primo de segundo grau, o mesa-tenista Claudio Kano, um dos maiores e mais influentes da história do Brasil. Kano ficou conhecido por popularizar o esporte no país durante as décadas de 1980 e 1990. Canhoto com empunhadura estilo caneta, ele se destacava internacionalmente pela habilidade excepcional nos saques e pelo uso técnico do movimento conhecido como shoto (bloqueio de backhand ).

Segundo a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Kano conquistou12 medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo sete de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Ficou em sexto lugar na Copa do Mundo, alcançando essa posição em Macau (1987) e em Nairóbi (1989). Chegou às oitavas de final no Campeonato Mundial, em Nova Déli (1987), feito que permaneceu isolado como a melhor marca brasileira em mundiais por décadas. Além disso, teve duas participações olímpicas: Seul (1988) e Barcelona (1992)

Sofia não conheceu o primo, que teve a carreira tragicamente interrompida em 1º de julho de 1996, aos 30 anos de idade, após um acidente de moto em São Paulo – exatamente um dia antes de embarcar para os Jogos Olímpicos de Atlanta. Entretanto, Kano é a principal inspiração da mesa-tenista. No dia em que a morte do atleta completa 30 anos, Sofia conta que guarda consigo um amuleto do primo dado de presente pela mãe dele, que segue apoiando a carreira da jovem.

“Claro que me inspiro em outros atletas, mas principalmente no Claudio. Quero honrar o nome da minha família. É uma coisa muito boa para mim” disse Sofia.

Da base regional aos títulos nacionais

Os primeiros passos nas competições foram dados por Sofia na Liga Vale, na região do Vale do Paraíba, interior paulista, seguidos por disputas no Campeonato Paulista, quando ela ainda representava São José dos Campos. O salto ocorreu a partir de 2018, quando passou a treinar em Jacareí, também no Vale do Paraíba. Foi nesse período em que a mesa-tenista começou a se destacar nacionalmente, acumulando convocações para seletivas e treinamentos da seleção de base.

Em Jacareí, Sofia conquistou diversos títulos nacionais e foi condecorada como a melhor atleta do ano em sua categoria por cerca de três anos. Em 2021, aos 14 anos, venceu a seletiva nacional Sub-15, garantindo vaga para o Campeonato Pan-Americano da categoria.

A experiência internacional foi marcada pelas restrições da pandemia de covid-19. Sem a realização prévia do Campeonato Sul-Americano, cancelado na época, as atletas enfrentaram um protocolo rígido de testes. Devido ao diagnóstico positivo de sua parceira, Sofia foi impedida de disputar a categoria de duplas, mas avalia a oportunidade de estar entre as melhores como um aprendizado fundamental.

Em 2023, a atleta mudou-se para o Rio Grande do Sul para treinar na Sogipa, buscando o alto rendimento e mais oportunidades no cenário internacional. A decisão foi motivada pela oportunidade de trabalhar com o técnico Jorge Fanck, profissional com grande experiência internacional e que também atuava como técnico da seleção feminina adulta. Atualmente, ela está entre as atletas cotadas para futuras convocações da confederação nacional, cujo sistema de seleção varia a cada campeonato.

"Ele entrega a vida para o esporte, faz o trabalho dele sem esperar nada em troca e consegue colocar em prática tudo o que aprendeu em anos de tênis de mesa. No ano passado, treinei um período na França e peguei algumas competições na Eslovênia. Foi uma experiência muito boa", disse.



Rotina de atleta e sonho olímpico

Para sustentar o sonho de viver do tênis de mesa, jogar em um clube estruturado e disputar grandes torneios internacionais, Sofia mantém uma rotina disciplinada . Ela concilia os treinos com a faculdade de educação física, que cursa online para garantir a flexibilidade necessária para as viagens e competições.

“Normalmente eu faço um treino físico de uma hora pela manhã. O treino técnico, na mesa, dura entre quatro e cinco horas por dia, principalmente no período da tarde, das 16h às 19h30. Frequentemente eu acabo me estendendo até as 20h30 ou 21h30. Como eu já treino desde criança, essa rotina é natural para mim, não é um sacrifício tão grande”, contou.

Sofia tem o sonho de disputar as Olimpíadas, embora não acredite que seja possível ir para Los Angeles, em 2028. Mesmo reconhecendo a dificuldade do processo seletivo, que classifica apenas quatro atletas por edição, ela enxerga o objetivo como palpável para as próximas edições.

Além das conquistas pessoais, Sofia quer inspirar novas gerações e contribuir para a popularização do esporte.

"Quero continuar fazendo o tênis de mesa brasileiro crescer e mostrar que o esporte pode contribuir muito para a vida de qualquer pessoa, seja ela um atleta profissional ou não", concluiu.

Para seu treinador no Sogipa, Sofia é uma menina incrível, que deixa seus objetivos dentro do esporte muito claros . Jorge Fanck destacou a dedicação da atleta nos treinos e a grande mudança feita ao trocar a cidade natal por outro estado do país.

“Ela fez uma grande mudança na vida dela, arriscou bastante se mudando para o Rio Grande do Sul para trabalhar na Sogipa, trabalhar comigo. Já são quase quatro anos e ela teve muita coragem, porque mudou o ambiente, mudou parceiros de treino e mudou muito a metodologia de trabalho”, avaliou o técnico.

Segundo ele, o jogo de Sofia foi praticamente reconstruído, e o resultado já começou a aparecer. O objetivo agora é conseguir espaço na seleção adulta e convocações para campeonatos maiores.