Megaoperação contra o PCC cumpre mais de 300 mandados no RS e em outros cinco estados

Ao todo, são 151 mandados de prisão temporária e 169 mandados de busca e apreensão. (Foto: Divulgação / MPSC)

Uma ampla ofensiva coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) de Santa Catarina foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (1º), com foco no enfrentamento de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com informações divulgadas pela imprensa nacional, a ação mobiliza o cumprimento de 320 determinações judiciais. Desse total, 151 correspondem a prisões temporárias e 169 a mandados de busca e apreensão direcionados a pessoas suspeitas de manter vínculos com a organização criminosa.

As medidas autorizadas pela Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina estão sendo executadas simultaneamente nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

A ofensiva é resultado de apurações que tiveram origem na Operação Maserati, desencadeada em fevereiro de 2021. Conforme o Ministério Público catarinense, os alvos da investigação são apontados como participantes de atividades ilícitas relacionadas à associação criminosa, comércio ilegal de entorpecentes, ligação com homicídios e posse irregular de armamentos.

Batizada de Operação Coluna Sul, a iniciativa faz alusão a uma área considerada estratégica pela facção para ampliar sua influência e fortalecer sua atuação nas regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil.

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