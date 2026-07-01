Automóvel capota após saída de pista na ERS-207 entre Crissiumal e Humaitá

Um automóvel sofreu um capotamento após sair da pista na manhã desta quarta-feira (1º), na ERS-207, rodovia que liga os municípios de Crissiumal e Humaitá.

A ocorrência envolveu um Volkswagen Gol e foi registrada no segmento entre a comunidade de Vista Nova e o perímetro urbano de Humaitá. O veículo tombou em uma curva situada nas proximidades da Cabanha Winter, ponto frequentemente associado a registros de acidentes de trânsito.

Até a publicação desta informação, não haviam sido divulgados detalhes sobre possíveis vítimas nem sobre as causas que levaram ao ocorrido.

O começo desta quarta-feira é marcado por precipitação e forte nevoeiro em Crissiumal e cidades vizinhas. Diante das condições de baixa visibilidade e pista molhada, a orientação é para que os motoristas redobrem os cuidados ao trafegar pelas estradas da região.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.