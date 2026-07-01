Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de julho de 2026

Iniciamos esta edição do Hoje é Dia falando de saúde: com o mês começa a campanha Julho Amarelo , mobilização dedicada a alertar sobre os perigos das hepatites virais e a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento. O ápice da campanha é 28 de julho, com o Dia Mundial de Combate à Hepatite , data instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Julho Amarelo foi o foco desta reportagem do Repórter Nacional Tarde , da TV Brasil , em 2022, e da Agência Brasil , em texto publicado em 2023. Esta outra reportagem, da Radioagência Nacional , publicada em 2025, mostra como o Brasil conseguiu reduzir a mortalidade por hepatites com a vacinação.

Direitos humanos

Mudando o foco para direitos humanos, o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial é celebrado em 3 de julho. A data rememora a aprovação da primeira lei brasileira contra o racismo: a Lei Afonso Arinos, de 1951, que tornou contravenção penal a discriminação racial no Brasil. O Repórter Brasil , da TV Brasil , contou como esta legislação se tornou um marco, em reportagem de 2021. O Repórter Nacional , da Rádio Nacional, abordou a data com uma entrevista esclarecedora sobre crimes raciais, em 2023. E a Agência Brasil deu sua contribuição ao tema no ano passado, destacando pesquisa que mostra que 85% da população preta e parda afirma que já sofreu algum tipo de discriminação racial.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 36 anos no dia 13 de julho. Sancionada em 1990, a lei revolucionou a forma como a sociedade vê pessoas com menos de 18 anos, passando a tratá-las como sujeitos de direitos, em oposição ao antigo Código de Menores, que era focado unicamente naqueles que cometiam atos infracionais. Ao longo dessas mais de três décadas, o ECA foi sendo aperfeiçoado por novas leis que endureceram a punição a crimes contra população infanto-juvenil. Este ano, por exemplo, foi criada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes , como mostra reportagem da Agência Brasil . No ano passado, entrou em vigor a legislação conhecida como ECA Digital, que amplia a proteção dos jovens contra os crimes perpetrados por meio das redes sociais e qualquer outra plataforma digital. A lei foi tema de capítulo deste ano do podcast Ajudante Digital , produzido pela Radioagência Nacional . O programa Tarde Nacional , da Rádio Nacional , em edição de 2020 falou sobre a importância do ECA na sociedade. E o Brasil em Dia , da TV Brasil , mostrou que a lei teve sua primeira tradução para uma língua indígena, em edição de 2022.

O Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas , celebrado em 30 de julho, foi criado pela ONU em 2013, para incentivar os governos a fortalecer ações de prevenção, repressão ao crime e assistência às vítimas. A criação da data foi uma resposta ao reconhecimento da gravidade do problema, já que o tráfico de pessoas é um dos crimes transnacionais mais lucrativos para os criminosos, conforme mostrou o Repórter Brasil , da TV Brasil , em 2019. Em 2024, o Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas revelou que este crime foi identificado em 156 países, como mostrou a Agência Brasil . E no ano passado, a Radioagência Nacional destacou que pessoas pretas e pardas compõem a maioria das vítimas.

Comunicação Pública

No dia 1º de julho o programa Sem Censura completa 41 no ar. A atração estreou em 1985, na antiga TVE do Rio de Janeiro, e depois foi incorporada pela TV Brasil . Na época de sua estreia chegava ao fim a ditadura militar no Brasil, e o programa aproveitou o início da redemocratização para abordar os assuntos mais relevantes para a sociedade, sempre com seu formato já consagrado, com uma apresentadora, entrevistados de prestígio e participação de debatedores. Tudo ao vivo. A primeira a apresentar a atração foi Tetê Muniz, e atualmente o programa é comandado por Cissa Guimarães. Ao longo de sua trajetória, o Sem Censura ganhou vários prêmios, e esses reconhecimentos foram destaque em reportagem da Agência Brasil , da Radioagência Nacional e do Repórter Brasil , da TV Brasil , no ano passado. Já em 2026, o programa foi indicado pelo segundo ano consecutivo à categoria de Melhor Programa de Televisão do Prêmio APCA, como destacou a Agência Brasil .

Saúde

Em 10 de julho temos o Dia Mundial da Saúde Ocular . De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o Brasil tem 1,5 milhão de pessoas cegas e mais de seis milhões com baixa visão. E cerca de 75% dos casos de cegueira e deficiência visual poderiam ser prevenidos com diagnóstico e tratamento adequados. O Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil , trouxe essa abordagem em reportagem de 2022, e a Agência Brasil também, em texto de 2025. Já Radioagência Nacional , em reportagem de 2017, alertou sobre a necessidade de limites no uso de telas, para evitar problemas oculares.

Meio ambiente

O Dia de Proteção às Florestas , celebrado em 17 de julho, é uma data criada no Brasil para promover a conscientização sobre a importância da conservação florestal e da biodiversidade. Em reportagem deste ano, a Agência Brasil destacou que o país conseguiu reduzir em 42% as perdas florestais em 2025. Em 2022, o programa Brasil Rural , da Rádio Nacional , mostrou uma técnica que auxilia as florestas a se regenerarem de forma simples e de baixo custo. O Agro Nacional , da TV Brasil , também trouxe essa abordagem em 2021, mostrando que a recuperação florestal pode beneficiar, inclusive, a agricultura.

Convivência familiar

O Dia dos Avós é celebrado em 26 de julho. A data foi escolhida pela igreja católica como uma forma de homenagear os pais de Maria e avós de Jesus, chamados de Ana e Joaquim. A efeméride lembra com carinho estes familiares, considerados mais sábios pela vasta experiência de vida. O História Hoje , da Rádio Nacional , falou sobre a criação da data, em edição de 2024. No mesmo ano, o Nacional Jovem , também da Rádio Nacional , mostrou como os avós podem contribuir para o desenvolvimento dos netos. E a Agência Brasil abordou o tema mostrando que a atividade física, além de beneficiar a saúde, pode aproximar avós e netos. A reportagem foi publicada em 2021.

Cultura

Vamos fechar esta edição do Hoje é Dia com cultura, porque 13 de julho é Dia Mundial do Rock . A data relembra um marco. Há 37 anos, em 13 de julho de 1987, ocorreu o Live Aid, um concerto musical que reuniu estrelas do rock com o objetivo de arrecadar doações para combater a fome na África. O Repórter Brasil , da TV Brasil , rememorou essa história, em edição de 2020. No ano passado, a Radioagência Nacional explorou a origem do gênero, consagrado no Brasil e no mundo. E como não poderia deixar de ser, a Rádio Nacional também presta sua homenagem, em edição de 2017 do Espaço Arte .

E falando em rock, um dos grandes astros do gênero faz aniversário neste mês. No dia 7 de julho o músico, compositor e ator britânico Sir Richard Starkey, o Ringo Starr, completa 86 anos. O famoso baterista entrou para os Beatles em 1953, como relembrou o História Hoje , da Rádio Nacional , em edição de 2015. E ele não só tocava. O Ringo compôs importantes canções do quarteto e cantou em músicas como Yellow Submarine e a Little Help From My Friends. Por sua contribuição à música recebeu o títulos de doutor Honoris Causa, como mostra esta outra edição do História Hoje , de 2024.

*Confira a lista completa de efemérides de Julho de 2026