Itapiranga:Homem sofre ferimentos em colisão traseira na SC 163

O acidente ocorreu por volta das 7 horas desta sexta-feira, 18, na SC 163, na Linha Chácara, próximo a cidade de Itapiranga.

A colisão envolveu um Fiat Uno de Itapiranga e um Gol placa Mercosul. Conforme as informações, a colisão aconteceu quando um dos veículos parou bruscamente na via.

O motorista do Gol sofreu ferimentos, foi socorrido pelos Bombeiros e conduzido ao Hospital Sagrada Família de Itapiranga. No veículo Gol ainda estava uma mulher, que não se feriu. O condutor do veículo Uno saiu ileso.

A Polícia Militar esteve presente no local e fez a orientação do trânsito.

