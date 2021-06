Boa Vista das Missões: Colisão entre carro e caminhão provoca uma morte

Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolvendo o caminhão furgão emplacado em Cunha Porã/SC e o VW Gol, de Boa Vista das Missões/RS, ocorreu na manhã da quarta-feira (16/6) na BR 386, em Boa Vista das Missões.

O motorista do automóvel – que não teve a identidade revelada – morreu no local. Já o caminhoneiro não sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e auxiliou no desencarceramento da vítima, que ficou presa às ferragens.

Com o impacto, os veículos sinistrados ficaram imobilizados fora da pista. Segundo a PRF, o trânsito ficou lento no local do acidente, mas não houve a interrupção da rodovia.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.

