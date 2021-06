Passo-fundense foi flagrado pela PRF com quase 500 garrafas de vinhos estrangeiros em Carazinho

Na noite de ontem, terça-feira, 15, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 496 garrafas de vinhos de origem estrangeira importadas ilegalmente que eram transportadas em uma Captiva. A fiscalização ocorreu na BR 285, em Carazinho.

Policiais Rodoviários Federais, em ação de fiscalização e enfrentamento à criminalidade na rodovia, abordaram uma Captiva com placas de Sananduva. Na camioneta havia 110 caixas de vinhos de origem argentina, que estavam no porta-malas e sobre os bancos traseiros, totalizando 496 garrafas de duas marcas conhecidas por apreciadores de vinhos.

O motorista, que reside em Passo Fundo e tem 35 anos, não possuía documento fiscal dos produtos ou desembaraço aduaneiro.

A mercadoria e o automóvel foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Passo Fundo. O motorista foi liberado e responderá em liberdade pelo crime de descaminho.

