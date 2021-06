Polícia confunde casal preso com “Lampião” e “Maria Bonita”

A prisão de um casal ocorrida em Ponta Grossa-PR, fez a Policia acreditar que havia prendido os procurados Misael Silva da Cruz e Camila Lorenzon Gonzatto, conhecidos na região como Lampião e Maria Bonita e que estão foragidos desde 2017.

O casal preso apresentava semelhança com os foragidos e a policia acreditou que de fato havia efetuado a prisão dos dois procurados por assalto a banco. A confusão só foi esclarecida quando imagens dos foragidos gaúchos foram requisitados e confrontados.

Após a identificação foi constatado que tratava-se de outras pessoas, no entanto, em consulta ao sistema se verificou que ambos também estavam na condição de foragidos, o que justifica os motivos pelos quais os mesmos também não colaboraram com a identificação.

Camila e Misael, apontados pelo Ministério Público, como mentores dos assaltos nas agências do Sicredi e Banrisul de Miraguaí em 6 de fevereiros de 2017, seguem foragidos.

