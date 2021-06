Homem é preso por tráfico de drogas em Três Passos

Na noite de ontem, segunda-feira (15/06), no Bairro de Padre Gonzalez em Três Passos, policiais militares do 7º BPM realizaram a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas. Com ele foi encontrado 16 porções de maconha com peso aproximado de 49,7 gramas. O homem de 22 anos de idade foi conduzido a Delegacia de Polícia e posterior encaminhado ao sistema prisional.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.