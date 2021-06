BM intensifica ações no policiamento durante o final de semana em Santo Ângelo

Nesse fim de semana entre o fim da tarde da sexta-feira (11/6) e a noite do domingo (13/06), a Brigada Militar de Santo Ângelo reforçou o efetivo nas ruas com o emprego do efetivo administrativo da sede do Comando Regional de Polícia Ostensiva Missões (CRPO Missões) e do Sétimo Regimento de Polícia Montada (7ºRPMon).

Com o reforço no policiamento ostensivo as ações preventivas e repressivas foram intensificadas com barreiras policiais, abordagens e identificação de pessoas, averiguações em diversos estabelecimentos comerciais e fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias no combate a Covid-19.

Conforme a BM, a ação resultou em 225 pessoas identificadas, 86 veículos fiscalizados destes nove recolhidos ao guincho, confeccionados 24 autos de infração de trânsito, um Termo Circunstanciado por posse de entorpecente, e cinco Comunicação de Ocorrência Policial por irregularidades diversas, duas prisões por cumprimento de mandado e recaptura de foragido, ainda apreendido uma arma de fogo e 0,5 gramas de entorpecente maconha.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.