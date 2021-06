Coronel Bicaco: Acidente envolvendo ônibus da empresa Ouro e Prata

No inicio da manhã desta segunda-feira, 14, na BR-468 na localidade de Galpões interior de Coronel Bicaco, um ônibus da empresa Ouro e Prata que fazia o trajeto Porto Alegre/Barra do Guarita após o motorista desviar de animais que se encontravam na via acabou saindo pista.

Informações preliminares são de que para evitar o impacto com os animais o motorista foi obrigado a tirar o veículo de seu trajeto normal e acabou caindo no outro lado da via.

Segundo informações ocorrerão somente danos materiais, os passageiros nada sofreram e a empresa de imediato providenciou outro veículo para os usuários seguisse seus itinerários.

