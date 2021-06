Crissiumal: Carro tem o teto arrancado em acidente com escavadeira hidráulica

O Fiat Siena trafegava pela ERS 305, em Lajeado Crissiumal, quando aconteceu o acidente de trânsito. As diversas imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o automóvel teve o teto arrancado. O impacto contra o braço da escavadeira hidráulica também provocou a quebra de vidros e danos na lataria.

Os ocupantes do Fiat Siena sofreram escoriações leves. O fato ocorreu na tarde do sábado (12/06). A Brigada Militar (BM) de Crissiumal atendeu a ocorrência.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.