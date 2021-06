Seberi: Caminhoneiro morre prensado por carga de blocos de concreto

De acordo com informações do jornal Folha do Noroeste de Frederico Westphalen, o motorista de 47 anos de idade foi encontrado – sem vida – na manhã do sábado (12/06), em meio à carga de blocos de concreto pré-moldados. A suspeita é de que ele morreu prensado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) classificou a ocorrência de ‘acidente de trabalho’. O homem conduzia uma carreta com placas de Santa Catarina. O veículo ficou estacionado a noite toda no acostamento da BR 386, em frente ao Posto Kakareco, inclusive com o pisca alerta ligado.

A Polícia Civil de Seberi vai investigar o caso.

