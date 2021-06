Motorista embriagado causa acidente, foge da polícia, mas acaba preso em Passo Fundo

Na noite desta quinta-feira (10), um homem foi preso após causar um acidente, fugir do local e também por embriaguez ao volante em Passo Fundo. O acidente foi na ERS-153 entre Passo Fundo/Ernestina e sua prisão foi no Centro de Passo Fundo.

O fato aconteceu quando um condutor de uma Ford/F1000 se envolveu em um acidente de trânsito, na ERS-153 entre Passo Fundo/Ernestina. O homem não parou no local e fugiu em direção a Passo Fundo. A vítima do acidente estava em uma caminhonete Range Rover Evoque, branca, com placas de Erechim, que foi atingida na rodovia.

Após ter seu carro atingido e perceber que o outro veículo não parou, a vítima realizou contato com a Sala de Operações 190 da Brigada Militar/3°RPMon. Nas câmeras de monitoramento os militares iniciaram a procura pela Ford/F1000, sendo localizada entrando em Passo Fundo pelo bairro Boqueirão. Neste momento, foi feito um acompanhamento via videomonitoramento e despachada uma guarnição para abordá-lo.

Na tentativa de abordagem o indivíduo acelerou para cima dos policiais e da viatura, depois empreendeu fuga em direção a sua residência. Os militares continuaram o acompanhamento e abordaram o indivíduo na garagem da sua residência, localizada na General Netto, no Centro de Passo Fundo, próximo da Faculdade Anhanguera.

Os policiais constaram que o indivíduo estava com sinais de embriaguez. Ele foi identificado como M.B.D., de 31 anos. O veículo qual M.B.D. se envolveu no acidente, estava com licenciamento vencido, sendo recolhido administrativamente ao Pátio do Auto Guincho Petrópolis.

O homem foi conduzido preso para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), acusado de desobediência e embriaguez. O veículo teve oito infrações de trânsito registradas.

