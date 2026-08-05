Quarta, 05 de Agosto de 2026
16°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Por que o turismo está terceirizando o atendimento?

Setor de turismo opera sem cobertura em cerca de dois terços do dia, e a lacuna está mudando a forma como agências, operadoras e consolidadoras est...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/08/2026 às 10h15
Por que o turismo está terceirizando o atendimento?
Caio Mazaroppi

Uma família perde a conexão em Lisboa às 4h da manhã, horário de Brasília. Um executivo tem o voo cancelado em Frankfurt no mesmo horário. A agência que vendeu as duas viagens está fechada. Quem resolve isso?

Essa pergunta, cada vez mais comum entre gestores de agências, operadoras e consolidadoras, expõe uma lacuna estrutural do setor de turismo brasileiro: a maior parte das empresas do setor opera em horário comercial, enquanto imprevistos de viagem — cancelamentos, overbooking, emergências médicas, desastres naturais, problemas de documentação — não seguem expediente nem escolhem entre viajantes de lazer ou de negócios.

Não faltam números que sustentem a urgência do problema. Levantamento da AirHelp, empresa global de tecnologia de viagens, mostra que 18,5 milhões de passageiros enfrentaram atrasos ou cancelamentos superiores a três horas nos aeroportos brasileiros em 2025 — o equivalente a 18% de todos os viajantes que usaram a aviação comercial no país no período. Cada um desses episódios é, na ponta, um viajante que precisa de suporte imediato para reacomodação, hospedagem ou troca de itinerário — independentemente do horário em que o imprevisto ocorre.

É nesse cenário que ganha força o modelo de BPO (Business Process Outsourcing) especializado em turismo, que atua como uma extensão terceirizada das empresas do setor fora do expediente tradicional. A America BPO, braço de terceirização de atendimento 24 horas do ecossistema Grupo Uniglobe Travel, é uma das empresas que operam nesse formato, prestando atendimento para agências corporativas e de lazer, consolidadoras, operadoras, casas de aluguel por temporada e destination management companies (DMCs) que não têm estrutura própria para cobrir determinados períodos de operação.

Apesar do apelo da madrugada como símbolo do problema, a contratação não se limita ao período noturno. O serviço pode ser acionado para cobrir qualquer horário em que o cliente não tenha estrutura própria — finais de semana, feriados e até mesmo dentro do horário comercial, quando a operação precisa de reforço, backup ou continuidade em um pico de demanda. Na prática, o que está em jogo não é apenas "quem atende de madrugada", mas a lacuna de cobertura que qualquer empresa de turismo pode ter em algum ponto da semana.

No segmento corporativo, a dor é mais aguda — e mais cara. Um executivo parado em um aeroporto no exterior não é apenas um transtorno pessoal: é uma reunião perdida, um contrato que não fecha, uma equipe que espera. Empresas que dependem de viagens para operar carregam, junto com o bilhete, a responsabilidade sobre o que acontece com o colaborador fora do horário comercial — duty of care, SLA de resposta, exposição jurídica em caso de emergência médica ou catástrofe.

Quando a agência contratada não atende à noite, quem assume esse risco, na prática, é o departamento de viagens da própria empresa, sem estrutura, sem plantão e sem retaguarda. É esse ponto cego — silencioso, mas caro — que tem levado companhias a pressionar seus fornecedores de viagem por cobertura 24 horas como cláusula contratual, não como diferencial.

A alternativa óbvia — montar um plantão próprio — esbarra em uma conta que poucas agências querem fazer. Manter equipe própria em regime de plantão significa contratação sob CLT com adicional noturno, revezamento de turnos que precisa cobrir feriados e fins de semana sem violar limites de jornada, e redundância de pessoal para dar conta de férias, afastamentos e faltas, sem deixar o telefone mudo. É estrutura de custo fixo para atender uma demanda que é, por natureza, imprevisível e extremamente custosa.

O debate em torno da PEC da escala 6x1 só adiciona incerteza a essa conta: qualquer mudança na jornada de trabalho tende a encarecer ainda mais o modelo de plantão interno, justamente no segmento — o corporativo — que menos pode se dar ao luxo de deixar de atender.

A discussão ganha peso adicional no debate regulatório. Tramita no Congresso a PEC 221/2019, que discute mudanças na cadeia de responsabilidades do setor de turismo — tema que tem peso redobrado no segmento corporativo, onde a empresa contratante também responde pela segurança do colaborador em viagem, e que tem levado agências, operadoras e consolidadoras a reavaliar processos internos de atendimento e gestão de risco ao viajante.

O modelo adotado pela America BPO opera em regime whitelabel: o atendimento segue os processos, sistemas e fornecedores já utilizados pelo próprio cliente, de forma que o viajante seja atendido sem perceber diferença entre o horário comercial e qualquer outro período coberto pelo contrato. Todo o histórico de atendimento fica registrado e é auditável pelo contratante, e o serviço conta com apólice de seguro contra erros operacionais — camada adicional de garantia num segmento em que uma falha de atendimento pode se converter em prejuízo financeiro ou processo judicial.

Hoje presente no Brasil e nos Estados Unidos, a America BPO amplia o alcance geográfico da operação com a chegada ao grupo da Loupit — única travel tech de marketplace de viagens corporativas do mercado —, movimento que passa a viabilizar a expansão do modelo de atendimento para toda a América Latina.

Para Tytgadt, a tendência é que o atendimento contínuo deixe de ser diferencial e passe a ser exigência básica de operação, com o corporativo puxando a régua. "Quem vende viagem — seja para uma família, um grupo de intercâmbio ou uma empresa que desloca executivos — não pode mais aceitar um intervalo de silêncio de 16 ou 18 horas por dia. No corporativo, esse silêncio tem nome: é passivo. É risco jurídico, é produtividade perdida, é um colaborador sem retaguarda em um país que ele não conhece. O custo de um problema não resolvido a tempo é sempre maior do que o custo da estrutura para resolvê-lo", diz o executivo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Canva
Tecnologia Há 15 minutos

Censo 2026 revela dados do mercado condominial brasileiro

O estudo Censo Condominial 2026, promovido pela plataforma uCondo, mapeia o cenário de 327 mil empreendimentos no Brasil. A pesquisa destaca tendên...

 Créditos: INFOX Payments
Tecnologia Há 2 horas

INFOX Payments aposta em crediário próprio no FEBRABAN Tech

Empresa apresentará evolução de sua plataforma para cartões private label, CDC Digital e serviços financeiros, destacando automação, segurança e ag...

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Marketing B2B avança com aumento de 61,5% nos investimentos

Com mercado em franca expansão, agência de comunicação de Americana buscou o pioneirismo ao se tornar a primeira especializada no segmento, que bus...

 adzhub
Tecnologia Há 4 horas

PME com IA já disputa espaço de grande marca

A inteligência artificial comprime o modelo tradicional de agências e reduz a distância entre PMEs e grandes empresas. Dados de Conversion, McKinse...

 https://www.magnific.com/br/autor/kamranaydinov
Tecnologia Há 19 horas

Andest lança curso online sobre tecnologia e SST no eSocial

Especialista que participou da construção do eSocial apresentará estratégias para utilização da tecnologia na gestão de Segurança e Saúde do Trabalho

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 24°
24° Sensação
1.78 km/h Vento
70% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
07h13 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quinta
25° 15°
Sexta
16°
Sábado
20°
Domingo
16°
Segunda
16°
Últimas notícias
Apreensão Há 12 minutos

PRF apreende mais de 120 quilos de maconha em Frederico Westphalen
Tecnologia Há 13 minutos

Censo 2026 revela dados do mercado condominial brasileiro
Geral Há 13 minutos

Prefeitura interdita entorno de fábrica atingida por incêndio em SP
Economia Há 59 minutos

Vacinação reduz risco de complicações em doenças crônicas
Internacional Há 59 minutos

Brasil rebaixa relação com Argentina após novos insultos de Milei

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,11%
Euro
R$ 5,92 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,275,29 +0,72%
Ibovespa
178,474,05 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 3040 (04/08/26)
03
16
24
30
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7083 (04/08/26)
15
26
45
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3753 (04/08/26)
01
02
04
06
08
09
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias