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Huawei comemora um ano de loja com Vanderlei Cordeiro

Loja no Shopping Cidade São Paulo comemora um ano de funcionamento no Dia dos Pais com ofertas exclusivas, brindes e sessão de fotos e autógrafos c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/08/2026 às 19h30
Huawei comemora um ano de loja com Vanderlei Cordeiro
Huawei

A Huawei comemora, no próximo 9 de agosto, o primeiro aniversário de sua pop-up store no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, com uma programação especial para celebrar também o Dia dos Pais. A partir das 12h, consumidores poderão aproveitar promoções exclusivas, brindes e participar de uma sessão de fotos e autógrafos com o medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, um dos maiores nomes da história do atletismo brasileiro.

Inaugurada em agosto de 2025, a pop-up store tornou-se um importante ponto de contato entre a Huawei e os consumidores brasileiros, oferecendo a experiência de conhecer e testar de perto o portfólio completo da marca, incluindo smartphones, smartwatches, fones de ouvido, tablets e outros dispositivos do ecossistema Huawei.

Para marcar a data, a Huawei preparou uma série de ofertas válidas de 1º a 9 de agosto. A campanha contempla alguns dos principais produtos do ecossistema da marca, incluindo a linha HUAWEI Pura, conhecida pelos recursos avançados de fotografia; o HUAWEI Mate 80 Pro, smartphone premium com foco em desempenho, resistência e bateria de longa duração; os smartwatches HUAWEI WATCH GT Runner 2, desenvolvido especialmente para corredores, HUAWEI WATCH GT 6 Pro, que reúne monitoramento avançado de saúde e design premium, e HUAWEI WATCH GT 6, voltado ao acompanhamento esportivo e bem-estar. Também participam da campanha o HUAWEI WATCH FIT 5, smartwatch leve para atividades físicas e monitoramento diário, além dos fones HUAWEI FreeBuds Pro 5, com cancelamento inteligente de ruído, e HUAWEI FreeClip 2, que combina tecnologia open-ear com design inspirado em joias.

Além das ofertas, consumidores que realizarem compras acima de R$ 500 entre 1º e 9 de agosto poderão participar do sorteio de um HUAWEI FreeArc. A promoção dará direito a uma participação por CPF, com 10 ganhadores, enquanto durarem os estoques.

A programação do dia 9 de agosto terá início ao meio-dia, quando Vanderlei Cordeiro de Lima receberá os visitantes para uma sessão exclusiva de fotos e autógrafos, proporcionando aos fãs de corrida, esporte e tecnologia uma oportunidade de conhecer um dos maiores maratonistas da história do Brasil.

Reconhecido mundialmente por sua trajetória no atletismo e pelo espírito esportivo demonstrado na Maratona Olímpica de Atenas, em 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima é parceiro da Huawei no Brasil. O maratonista foi um dos atletas escolhidos para representar o país na campanha global de lançamento do HUAWEI WATCH GT Runner 2, smartwatch especializado em corrida apresentado em Madri, em fevereiro deste ano. Na ocasião, Vanderlei participou de sua primeira corrida utilizando o dispositivo ao lado do bicampeão olímpico Eliud Kipchoge, reforçando a conexão da marca com o universo da corrida de alta performance.

Durante todo o dia, os visitantes poderão conhecer os principais lançamentos da marca e experimentar tecnologias desenvolvidas para acompanhar diferentes perfis de usuários, desde atletas de alta performance até pessoas que buscam monitoramento de saúde, produtividade e conectividade no dia a dia.

Serviço:

Evento: 1º aniversário da Huawei Pop-up Store

Data: 9 de agosto de 2026 (Dia dos Pais)

Horário: A partir das 12h

Local: Huawei Pop-up Store – Shopping Cidade São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo

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