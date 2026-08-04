Andest lança curso online sobre tecnologia e SST no eSocial

O engenheiro de Segurança do Trabalho, Rogério Balbinot, especialista que participou da construção do eSocial, realizará, no dia 8 de agosto, o curso online "Como Usar a Tecnologia na Segurança e Saúde do Trabalho e Evitar Multas no eSocial".

Promovido pela Associação Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho (Andest), o evento acontecerá por meio da plataforma Google Meet, das 9h às 12h. Conforme o ministrante, o conteúdo é necessário, dadas as exigências do mercado e legislações atuais.

"Com a intensificação da fiscalização eletrônica e o cruzamento automático de informações entre eSocial, Receita Federal e demais órgãos governamentais, empresas de todos os portes precisam redobrar a atenção à qualidade dos dados enviados sobre segurança e saúde do trabalho (SST)", destaca Balbinot. "Para ajudar profissionais e organizações a se prepararem para esse novo cenário, é que irei ministrar este curso, que é uma iniciativa da Andest", acrescenta.

Durante o encontro, os participantes conhecerão as principais exigências relacionadas ao envio das informações ao eSocial, além de compreender como a tecnologia pode contribuir para aumentar a conformidade legal, reduzir riscos de autuações e tornar a gestão de SST mais eficiente.

Entre os temas abordados estarão os cuidados necessários na escolha de um software de segurança e saúde do trabalho, critérios técnicos para avaliação de ruído sob as perspectivas previdenciária e trabalhista, diferenças entre as legislações aplicáveis aos agentes nocivos, critérios para definição da habitualidade e permanência da exposição ocupacional e a forma como a Receita Federal realiza o cruzamento eletrônico de dados para fins de fiscalização.

Os inscritos também poderão encaminhar, durante o processo de inscrição, até duas perguntas para serem respondidas por Balbinot durante a capacitação.

"Todo o conteúdo do curso foi estruturado para profissionais de SST, Recursos Humanos, departamento pessoal, contabilidade, consultorias, gestores e empresários que buscam compreender as exigências legais e utilizar a tecnologia como aliada na gestão das obrigações relacionadas ao eSocial", explica o palestrante, que é também diretor da RSData e da Consetra – Consultoria em Segurança do Trabalho.

Com mais de 40 anos de experiência na área, Balbinot integra alguns dos comitês técnicos responsáveis pela implantação do eSocial no Brasil. É membro dos Grupos de Trabalho Confederativo e da Fenacon do eSocial, coordenador do Grupo de SST das Empresas Piloto do eSocial, conselheiro do GEAT/Contrab da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), representante Regional Sul da Andest, diretor administrativo da Associação Ibero-Americana de Engenharia de Segurança do Trabalho (Aiest) e presidiu a Associação Sul-Rio-Grandense de Engenharia de Segurança do Trabalho (ARES) entre 2012 e 2022.

As inscrições para o curso estão abertas até o dia do evento e podem ser realizadas pelo link Como Usar a Tecnologia na Segurança e Saúde do Trabalho e Evitar Multas no eSocial - online - Sympla.