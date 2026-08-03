Corpo de jovem argentino desaparecido no rio Uruguai foi encontrado nesta segunda-feira

Foi localizado na manhã desta segunda-feira (3) o corpo do jovem argentino que estava desaparecido nas águas do Rio Uruguai, na região de La Chacrita, em Paraíso, na Argentina, área de divisa com o Brasil.

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos prestou apoio aos bombeiros voluntários argentinos nas operações de busca realizadas desde o desaparecimento no sábado dia 1º de agosto.

Conforme as informações, uma embarcação com duas pessoas virou no Rio Uruguai. Um dos ocupantes conseguiu atravessar o rio e chegar em segurança à margem brasileira. Já o segundo ocupante desapareceu nas águas.

O jovem foi identificado por publicações da imprensa argentina como Nicolás Hesselman. Após dias de buscas, o corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira. Até o momento, as autoridades não divulgaram o local exato onde ele foi localizado, nem outros detalhes sobre a ocorrência.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades argentinas. A operação de buscas contou com a atuação integrada de equipes da Argentina e do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, em uma ação de cooperação na região de fronteira.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.