Indivíduo é preso por tráfico de drogas em Três Passos

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, na manhã da quinta-feira (10/06), agentes da Polícia Civil prenderam um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. A prisão foi realizada no bairro Pró-Morar em Três Passos.

Na residência do homem, os policiais civis localizaram cerca de 420 gramas de maconha e diversas porções de cocaína já fracionadas e prontas para venda que totalizaram 206 gramas. Ainda foi apreendida a quantia de R$ 800,00 em dinheiro e balanças de precisão.

Após os procedimentos formais na Delegacia da Polícia Civil, o preso foi recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

