Sinalização orientará visitantes e incentivará a descoberta de novos atrativos na Rota do Yucumã

Os 21 municípios que integram a Rota do Yucumã receberão uma nova sinalização turística destinada a facilitar o deslocamento dos visitantes e ampliar a visibilidade dos atrativos existentes na Região Celeiro. A instalação das placas integra o Projeto Regional de Sinalização Turística da Rota do Yucumã e representa um investimento de aproximadamente R$ 1,11 milhão.

Além de indicar os caminhos até os pontos de interesse, a iniciativa busca despertar a curiosidade dos visitantes e incentivá-los a conhecer diferentes experiências durante a passagem pela Região Celeiro. A proposta é aproveitar especialmente o fluxo de turistas que se deslocam até o Salto do Yucumã, localizado no Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, para movimentar também outros municípios.

Como o acesso ao principal atrativo turístico regional envolve o deslocamento por várias localidades, a sinalização pretende estimular paradas ao longo do percurso. A expectativa é favorecer visitas a outros pontos turísticos e empreendimentos, movimentar o comércio e ampliar o tempo de permanência dos visitantes na Rota do Yucumã.

A estratégia também procura distribuir os benefícios econômicos da atividade turística. Dessa forma, municípios que não possuem atrações de grande porte podem aproveitar o fluxo regional, apresentando suas potencialidades e incentivando o consumo de produtos e serviços locais. A sinalização ainda busca fortalecer a identidade da Rota do Yucumã e estimular os próprios moradores a conhecerem e valorizarem os atrativos existentes no território.

As estruturas seguem o padrão de cor marrom utilizado para sinalização turística, diferenciando-se das placas viárias convencionais. Elas serão designadas exclusivamente à indicação de atrativos e pontos de interesse ligados ao setor.

O projeto contempla tanto sinalização nas rodovias, destinada a orientar o deslocamento entre os municípios, quanto placas instaladas em áreas urbanas para facilitar a chegada aos respectivos destinos. A definição dos pontos ocorreu em conjunto com as administrações municipais.

A quantidade destinada a cada Município foi estabelecida proporcionalmente ao percentual de votos obtido na Consulta Popular de 2021. Os recursos para execução do projeto também são provenientes do processo de participação popular, por meio da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul.

A implantação da sinalização turística – que começou por Barra do Guarita e Vista Gaúcha – pretende integrar os 21 municípios, facilitar a circulação dos visitantes e transformar o fluxo gerado pelos principais destinos em novas oportunidades de desenvolvimento para toda a Rota do Yucumã.

ENTREVISTA

Fabíula Colatto Rosso, turismóloga da Rota do Yucumã

Como você avalia o atual cenário do turismo regional?

Vejo um cenário bastante otimista e com perspectivas muito positivas para os próximos anos. É claro que enfrentamos desafios importantes, principalmente após os impactos da pandemia e dos eventos climáticos registrados em 2024, que afetaram a circulação de pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Mesmo assim, os números demonstram que o turismo regional continua crescendo.

Entre estes números podemos destacar a visitação no Parque Estadual do Turvo, sendo que entre 2020 e junho de 2026, o parque recebeu mais de 207 mil visitantes. Outro dado bastante significativo é o aumento da presença internacional. Em menos de dois anos, entre outubro de 2024 e junho de 2026, foram registradas 33 nacionalidades diferentes visitando o parque.

Quando pensamos em outras nacionalidades, além de considerar o alcance internacional da nossa região, é interessante olhar para este número como uma oportunidade de negócio, pois muitos desses visitantes vêm de países com elevado poder aquisitivo e com a intenção de gastar. Isso representa uma excelente oportunidade para os empreendedores locais e reforça a importância de continuarmos investindo na qualificação das infraestruturas, serviços e experiências que oferecemos.

Além disso, ao realizar uma busca nos dados públicos da Plataforma Digital do Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR), foi constatado que dos 21 municípios que compõem esta região, empreendimentos de 12 municípios acessaram recursos que ultrapassam os R$ 17,6 milhões do FUNGETUR.

Quais as principais dificuldades para alavancar ainda mais o turismo na região?

O principal desafio ainda é concentrarmos grande parte da visitação em um único atrativo, o Salto do Yucumã. Embora ele seja um patrimônio natural extraordinário e nosso maior indutor turístico, sua visitação depende diretamente das condições climáticas. Em períodos de cheia, por exemplo, as quedas d'água podem ficar encobertas durante vários dias ou até semanas, reduzindo significativamente o fluxo de visitantes. Por isso, é fundamental ampliar e diversificar a oferta turística da região, fortalecendo outros atrativos, empreendimentos e experiências capazes de motivar o visitante a permanecer mais tempo e retornar em diferentes épocas do ano.

Destinos turísticos consolidados não dependem de um único atrativo. Eles oferecem opções variadas durante todo o ano, reduzindo a sazonalidade e oferecendo constância para a atividade. Esse é um caminho que ainda precisa ser construído na nossa região. Através da qualificação dos empreendimentos, da realização de eventos, da ampliação da infraestrutura turística, como meios de hospedagem, espaços para eventos e novos produtos turísticos. Assim estaremos buscando alternativas e ofertas de atrativos e serviços para o ano todo.

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