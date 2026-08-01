Gurias do Yucumã estreiam em casa pelo Gauchão Feminino

Estreia será diante das Minas de Candiota, às 15h, no distrito de São Pedro, em Tenente Portela (Imagem: Divulgação | FGF)

As Gurias do Yucumã iniciam no domingo (2/8), a caminhada no Gauchão Feminino de 2026. A estreia será diante das Minas de Candiota, às 15h, no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.

A competição começa com sete clubes reunidos em grupo único. Após sete rodadas, os três melhores avançam à próxima fase. O campeonato é organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Para a disputa estadual, as rubro-negras reforçaram o elenco com a chegada de várias atletas e também passaram a contar com a técnica Cássia de Souza. Nas últimas semanas, a equipe intensificou os trabalhos físicos e táticos visando à estreia.

O primeiro objetivo das Gurias do Yucumã é conquistar uma das três vagas disponíveis e avançar no Gauchão. Na fase seguinte, entram na disputa Grêmio, Internacional e Juventude – times que participam do Brasileirão Feminino Série A1.

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