Brasil encerra Internacional de parabadminton com 8 medalhas de ouro

O Brasil encerrou, neste sábado (1º/08), a disputa do Internacional de parabadminton no CT Paralímpico em São Paulo. A delegação nacional somou com 39 medalhas, sendo oito de ouro, 11 de prata e 20 de bronze.
O grande destaque foi a paranaense Kauana Beckenkamp. Ela ficou com três medalhas de ouro. No individual, foi campeã da classe SL3 (comprometimento em membros inferiores). Na final, superou a indiana Tulika Jadhao por 2 sets a 0 (22/20 e 21/9).
Nas duplas mistas SL3/SU5, ao lado do sul-mato-grossense Yuki Roberto Rodrigues, venceu na decisão o paulista Rogério Oliveira e a paranaense Edwarda Oliveira por 2 sets a 1 (21/17, 16/21 e 21/15).
Kauana, nas disputas de duplas femininas SL3/SU5, ao lado da amazonense Mikaela da Costa Almeida, enfrentaram Tulika Jadhao (Índia) e Beatriz Monteiro (Portugal) e venceram por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/17.
Ainda neste sábado, o Brasil foi ouro e prata em mais três disputas ao longo do dia.
Na classe WH2 (cadeirantes), o ouro foi do paulista Júlio Cesar Godoy, que venceu o paraense Victor Rocha Amorim por 2 sets a 0 (21/13 e 21/14).
A maranhense Ana Carolina Coutinho Reis foi campeã na classe SL4 ao vencer Edwarda Oliveira por 2 sets a 0, (com parciais de 21/5 e 21/16). Rogério Oliveira foi ouro na SL4 (deficiência em membros inferiores) ao vencer o mexicano Maximiliano Avila Sosa por 2 a 0 (21/14 e 21/13).
Marcelo Conceição foi campeão ao lado de Júlio Godoy nas duplas WH1/WH2 ao vencer o brasiliense Amauri Alves Viana e o mineiro Rômulo Henrique Sousa. Na partida mais disputada do dia, Marcelo Conceição venceu o japonês Shoichiro Eguchi por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 26/24 e 29/27.
A delegação brasileira na competição contou com 97 representantes e, a partir de 4 de agosto, o time verde e amarelo disputa o Internacional do Peru, em Lima.
Confira todas as medalhas brasileiras:
Individuais
Duplas
Individuais
Duplas
Individuais
Duplas