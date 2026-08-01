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RS tem queda de 2,5% nos acidentes fatais de trânsito no primeiro semestre de 2026

No período foram registradas 819 mortes

Por: Editoria Local Fonte: Gaúcha ZH
01/08/2026 às 16h28
RS tem queda de 2,5% nos acidentes fatais de trânsito no primeiro semestre de 2026
Três principais rodovias federais do RS lideram o ranking de acidentes fatais no primeiro semestre de 2026 (Foto: Diones Roberto Becker)

O trânsito do Rio Grande do Sul teve 734 acidentes fatais no primeiro semestre de 2026, que resultaram em 819 mortes, conforme dados do DETRAN/RS. O número de ocorrências caiu 2,5% em relação ao mesmo período de 2025.

Para o professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e doutor em Mobilidade, Carlos José Antônio Kümmel Félix, a redução é positiva, mas ainda insuficiente para indicar uma mudança consistente no cenário da segurança viária no Estado.

Considerando os primeiros semestres dos últimos cinco anos, 2024 segue como o período com maior número de acidentes fatais nas rodovias gaúchas. Apesar da queda em 2026, o total ainda supera o de 2023.

O DETRAN/RS aponta que entre os principais fatores de risco estão: excesso de velocidade, uso de celular ao volante, consumo de álcool, falta do cinto de segurança e cansaço.

Rodovias com mais acidentes fatais

As três principais rodovias federais do Rio Grande do Sul lideram o ranking de acidentes fatais no primeiro semestre de 2026.

- BR-116: 30 ocorrências no primeiro semestre de 2026; 35 no mesmo período de 2025

- BR-386: 24 em 2026; 25 em 2025

- BR-290: 24 em 2026; 21 em 2025

Segundo a professora de Mobilidade e Infraestrutura da UNISINOS, Danielle de Souza Clerman, o intenso fluxo de veículos de diferentes perfis torna essas rodovias mais complexas e exige soluções integradas para aumentar a segurança.

— São rodovias que têm um tráfego muito misto, com transporte pesado de cargas muito relevante, mas também de veículos de passeio, de pessoas que moram em uma cidade e trabalham em outra. Isso reforça a necessidade de ainda mais atenção, fiscalização e projetos de engenharia conectados entre si — explica.

A especialista observa ainda que tanto a BR-116 quanto a BR-386 passam por obras de duplicação e melhorias. Para ela, a necessidade de reduzir a velocidade e redobrar a atenção nos trechos em intervenção pode ter contribuído para estabilidade ou leve redução dos índices.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atribui o elevado número de ocorrências às características dessas rodovias. Segundo a corporação, a BR-116, que liga Vacaria a Pelotas, concentra intenso fluxo e ainda possui poucos trechos duplicados. Já a BR-386 passa por obras, e a manutenção dos índices é considerada positiva diante das intervenções.

No caso da BR-290, que liga Uruguaiana ao Litoral, a PRF destaca que a rodovia reúne trechos de pista simples e partes em obras de duplicação. Além disso, as longas retas podem contribuir para excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas.

 

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