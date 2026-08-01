Cavalgada celebra tradição com tributos ao patrono de Tenente Portela e ao casal Ferri

Programação da 27ª cavalgada teve sequência neste sábado (1º/8) com as homenagens ao patrono do Município e ao casal Pedro e Marisa Ferri (Fotos: Giordano Bruno Fornari)

A programação da 27ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes teve sequência neste sábado (1º/8) com as homenagens ao patrono do Município e ao casal Pedro e Marisa Ferri. Em razão das chuvas intensas registradas nos últimos dias, a solenidade precisou ser adaptada, já que o local onde está situado o túmulo do ex-combatente da Coluna Prestes permanece alagado.

Apesar da alteração, a tradição foi preservada. Os cavaleiros seguiram até o túmulo apenas para o acendimento da chama, retornando ao CTG Repontando o Gado, em Pinheirinho do Vale, onde ocorreram os atos oficiais. Na ocasião, também foi prestada homenagem ao casal Pedro e Marisa Ferri – reconhecido pela longa trajetória de dedicação ao tradicionalismo, pela participação em diversas edições da cavalgada e pelo trabalho desenvolvido em prol do tradicionalismo, contribuindo para a preservação e o fortalecimento da cultura gaúcha em Tenente Portela.

A cavalgada começou na sexta-feira (31/7), quando o grupo partiu da Praça do Imigrante, em Tenente Portela, para percorrer cerca de 100 quilômetros por estradas e comunidades de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale. Ao longo do roteiro, os participantes são recebidos por entidades tradicionalistas e moradores das localidades, em momentos de integração, confraternização e valorização das tradições gaúchas.

Neste sábado, os cavaleiros ainda participam do almoço no CTG Repontando o Gado e, à tarde, seguem para a comunidade São Miguel, em Vista Gaúcha, onde haverá jantar e pernoite. No domingo (2/8), após o café da manhã, o grupo inicia o trajeto de retorno a Tenente Portela, encerrando o percurso com recepção e almoço no CTG Guardiões da Fronteira.

Consolidada como uma das principais manifestações tradicionalistas do Município, a Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes mantém viva a memória do patrono, valoriza pessoas que contribuíram para o fortalecimento do movimento tradicionalista e marca oficialmente a abertura das comemorações pelos 71 anos de emancipação do Município. A organização é do CTG Guardiões da Fronteira, com apoio da Prefeitura Municipal e de entidades e comunidades que integram o percurso.

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