PRF nomeia novo chefe da Delegacia de Sarandi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou nesta quarta-feira, 30 de julho, a nomeação do policial rodoviário federal Rodrigo Garcia Calegari para o cargo de chefe da Delegacia da PRF em Sarandi.

Natural de Passo Fundo, Calegari ingressou na PRF em 2004 e atua na região desde então. É formado em Engenharia de Alimentos pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e possui especializações nas áreas de Segurança Pública, Gestão Pública, Direito de Trânsito, Fronteiras e Educação.

Antes de ingressar na Polícia Rodoviária Federal, atuou como policial militar e também foi funcionário concursado do Banco do Brasil.

Ao longo da carreira na PRF, exerceu funções na área operacional e ocupou cargos de gestão, como chefe da Delegacia da PRF em Passo Fundo e chefe substituto da Delegacia de Sarandi. Também integrou o Serviço de Inteligência e o Grupo Especializado de Fiscalização de Trânsito.

Desde 2013, Rodrigo Garcia Calegari faz parte do quadro de instrutores da Universidade Corporativa da PRF, ministrando capacitações nas áreas de Fiscalização de Transporte, Fiscalização de Trânsito e Policiamento e Fiscalização.

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